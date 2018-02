Bern ride yn minyauto operaasjekeamer yn

In operaasje ûndergean is foar in protte bern tige grizelich, mar de wei nei de operaasjekeamer is dat hielendal. It momint dat se yn harren sikehûsbêd nei de operaasjekeamer riden wurde, feroarsaket safolle eangst en stress dat se der sels in trauma fan oprinne kinne. Om dy ferfelende ûnderfining wei te nimmen, is it Sophia Bernesikehûs fan it Erasmus MC yn Rotterdam úteinset mei in nij inisjatyf. Bern meie yn in elektryske minyauto nei de operaasjekeamer ride. Dat blykt in grut súkses te wêzen, want se binne dêrtroch minder bang foar in operaasje.

It sikehûs is begjin dizze moanne mei ien minyauto úteinset, meikoarten komme der tolve by. It idee komt fan Robert Vossen, manager operaasjekeamer fan it sikehûs. Op sosjale media seach er hoe’t yn in Amerikaansk sikehûs de bern dêr fleurich yn mei nei de operaasjekeamer rieden. De bern ride nammers net allinnich, der rint ek in ferpleger mei dy’t de auto mei in ôfstânsbetsjinning bestjoere kin. Neffens Vossen binne de minyauto’s inkeld bedoeld as ôflieding.

Underwilens hawwe ferskate bedriuwen it sikehûs in minyauto oanbean. Dy sille aanst net inkeld by de operaasjeromte ride, ek op de oare ôfdielings, lykas by de MRI-ôfdieling. It Wilhelmina Bernesikehûs yn Utert hat sûnt koart ek in elektryske minyauto, lykas it Ikazia Sikehûs yn Rotterdam, dat sûnt desimber der twa omriden hat. Oft de autootsjes derfoar soargje dat bern minder kalmearringsmiddels nedich hawwe foar de operaasje is noch net te sizzen. Dêr moat neffens Robert Vossen earst ûndersyk nei dien wurde en it kin wêze dat it Erasmus-sikehûs dat sels dwaan sil.