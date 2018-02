Bern fergees nei ‘typysk Fryske’ musea yn maitiidsfakânsje

Yn de maitiidsfakânsje organisearret Museumfederaasje Fryslân mei de Fryske musea en argiven foar de 17e kear ‘Help pake en beppe de fakânsje troch!’. Fan tiisdei 27 febrewaris oant en mei freed 2 maart 2018 wurde der folop aardige en learsume aktiviteiten organisearre foar jong en âld. Bern oant en mei 12 jier hawwe fergees tagong op fertoan fan harren pake, beppe of in oare folwoeksene. Tema dit jier is ‘Typysk Frysk’. De offisjele ôftraap fan de wike is moandei 26 febrewaris by iepenloftmuseum en temapark De Spitkeet yn de Harkema.

‘Help pake en beppe de fakânsje troch!’ spilet yn op it feit dat bern yn fakânsjes gauris by harren pake en beppe útfanhûzje. Foar paken en beppen is it bytiden lestich in aardige en gaadlike aktiviteit te betinken foar de bernsbern. De aktiviteitewike jout útkomst: der is in royaal oanbod oan aktiviteiten dy’t aardich en learsum binne foar sawol bern as folwoeksenen. Sa komt jong en âld op in boeiende wize yn kontakt mei it kultureel erfgoed yn Fryslân.

Mear dielnimmers as ferline jier

Op dit stuit stiet it tal dielnimmende ynstellingen op 37. Dat binne al fjouwer mear as ferline jier. In oersicht fan alle dielnimmende ynstellingen is te finen op www.museum.frl/pakebeppe.

Op deselde side stiet in link nei it aktiviteite-oersicht dat begjin febrewaris folslein wêze sil.

Tema: Typysk Frysk

Tema dit jier is ‘Typysk Frysk’. Wat makket Fryslân sa bysûnder? Wêrom binne wy Friezen sa grutsk, mar ek koppich en stânfêst? Wat hat ús foarme en foaral: wat betsjut de Fryske taal foar Friezen? It binne fragen dy’t dan wer mear, dan wer minder oan ’e oarder komme yn de aktiviteiten.

Fryske tradysje kommendewei

‘Help pake en beppe de fakânsje troch!’ wurdt sa stadichoan in echte Fryske tradysje. Elk jier nimt dêr de belangstelling fan bern en folwoeksenen foar ta. Lisette Zwerver fan Museumfederaasje Fryslân oer de krêft fan it konsept: “De wike slút hiel moai oan by de nijsgjirrigens fan sawol bern as folwoeksenen. Der is foar elkenien wol wat by. De aktiviteiten binne spesjaal foar bern, mar foar pake en beppe of heit en mem binne se ek moai. Dêrneist binne de fêste kolleksjes en aktiviteiten fan de musea fansels ek mear as de muoite wurdich.”

Foar eltsenien te dwaan

Oft it helpt dat de bern fergees meikinne? “Fansels”, sa seit Zwerver, “dêrmei is in museumbesite mei de (berns)bern noch te dwaan. Benammen foar grutte húshâldingen skeelt it in stik.”