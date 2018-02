Bermuda skaft homohoulik ôf

Bermuda stiet minsken fan itselde slachte net langer ta om te boaskjen. De gûverneur hat in wetsfoarstel ûnderskreaun dat homohouliken ferbiedt. Houliken dy’t al sletten binne, bliuwe jildich.

Bermuda is in oerseesk gebietsdiel fan Grut-Brittannië mei in protte selsstannigens. Homouhouliken wiene ferbean yn Bermuda, mar it Heechgerjochtshôf oardiele ferline jier dat dat diskriminaasje wie en neffens de grûnwet net koe. De gûverneur negearret d rjochterlike útspraak.

It Britske regear hat sein dat it ‘tige teloarsteld’ is oer it beslút fan ‘e gûverneur, mar dat it him net ynhâldlik mei de saak bemuoie sil.