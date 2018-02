Bach syn Matthäus yn ús memmetaal

‘Grau fan drôvens kleit de dage.’ Dat is de iepeningssin fan de Matteuspassy, dy’t op snein 11 maart 2018, yn it ramt fan LF2018, yn de R.K. tsjerke op It Hearrenfean útfierd wurdt. De bekende skriuwer en dichter Eppie Dam sette de wertaling oer, dy’t sjonger, komponist en tekstdichter Jan Rot yn 2006 fan de Matthäus Passion fan Johann Sebastian Bach makke, yn it Frysk. De earste útfiering wie yn 2009 en waard entûsjast ûntfongen.

Betsjoer en artistyk lieder fan Collegium Vocale Fryslân (CVF) seagen yn LF2018 in prachtige gelegenheid om just no it wurk wer út te fieren. Passend by de tematyk fan LF2018 is ek in ynternasjonale komponint fûn troch twa konserten yn Dútslân te organisearjen en wol yn Strücklingen (gemeente Seelterlân) en yn Leer. Yn dy omkriten wurdt troch in minderheid it Seeltersk sprutsen.

It projekt wurdt mei mooglik makke troch EU-middels dy’t ferstrekt wurde yn it ramt fan it INTERREG V A-programma Dútslân-Nederlân, ôfkomstich fan it projekt “Net(z)werk+”. Liedpartner fan it projekt is de Eems Dollard Regio (EDR).

Utfierenden binne Hortus Vocalis, barokorkst Florilegium Musicum, it Sint Vitus Jeugdkoar en in kar fan meast Fryske solisten ûnder lieding fan dirigint Gerben van der Veen. It ensemble Hortus Vocalis, it kearnkoar fan Collegium Vocale Fryslân, is foar dit bysûndere barren ferdûbele ta in besetting fan 44 koarsjongers. De twa konserten yn Dútslân binne op freed 9 maart yn de St-Georg-Kirche yn Strücklingen en op sneon 10 maart yn de Große Kirch yn Leer.

By Collegium Vocale Fryslân is edukaasje tige wichtich. Dêrom wurdt neist de konserten in lêzing holden: Mear oer de Matteüs. Dat sil wêze op snein 4 maart om 15.30 oere yn de Jachtweide fan it Posthústeater op it Hearrenfean.

Utfiering It Hearrenfean:

Snein 11 maart 2018 om 14.30 oere yn de R.K. tsjerke.

Kaarten à € 32,-, pauzedrankje ynbegrepen, binne te bestellen fia www.posthuistheater.nl.

Yn de tsjerke kostje se € 36, pauzedrankje ynbegrepen.

Foar mear ynfo:

Webside: www.collegiumvocale.com.

Kontakt: info@collegiumvocalefryslan.nl.