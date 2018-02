Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar

De aksjegroep Sis Tsiis, bekend fan de aksjes foar in ferbettering fan de lessen Frysk op skoallen, is yn twa groepen útinoar fallen. Dat docht de Ljouwerter Krante hjoed te witten. Neffens wurdfierder Piter Dykstra wie der in ferskil fan miening oer de omgong mei de provinsje: in part fan de aksjegroep wol in goede relaasje mei de provinsje hâlde, de oaren wolle krekt “frij aksje fiere kinne”. De provinsje hat op it stuit formeel in protte te sizzen oer de Fryske lessen. De provinsje en hegeskoalle NHL hawwe juster in plan presintearre om de kwaliteit fan ‘e Fryske lessen stadichoan te ferbetterjen (link).

Skriuwer-sjoernalist Abe de Vries is fan betinken dat in part fan de aksjegroep tefolle in “nasjonalistysk” idee neistribje soe. Hja soene fia de taalstriid ta wolle op in autonoom Fryslân. De Vries is fan betinken dat se dêrmei tefolle ôfwike fan it oarspronklike doel fan Sis Tsiis, nammentlik it opkommen foar bettere Fryske lessen. De Vries hat der altiten op wiisd dat ûnderwiis yn ‘e memmetaal in minskerjocht is. De Vries heart by de groep dy’t it leafst mei ûndersyk en fia oerlis ta syn doel komme wol.

Hoewol’t de beide streamingen it dúdlik ûniens binne en hoewol’t se ferskillende kanten út wolle, is der neffens Dykstra gjin sprake fan rûzje. Dykstra wiist derop dat de beide streamingen woansdei noch as ien gehiel by de gearkomste fan ‘e Steatekommisje sieten dêr’t de provinsjale ûnderwiisplannen yn behannele waarden.

Klik hjir foar it webstee fan Sis Tsiis.