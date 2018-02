ACM: ‘Minne berikberens soarget foar problemen’

De hurd groeiende populariteit fan keapjen fia ynternet, sosjale media of telefoan soarget net inkeld foar gemak. It soarget ek foar mear konsuminteproblemen. ConsuWijzer, it konsuminteloket fan de Autoriteit Konsumint & Merk (ACM), seach ferline jier in taname fan fragen en meldings oer ûnearlike hannel fia dy kanalen, lykas:

– misliedende ferkeap fan ‘fergeze’ proefpakketten;

– levering fan net-frege produkten, tsjinsten en abonneminten;

– net leverjen, wylst de konsumint wól betelle hat.

Konsuminten kleie dat bedriuwen rekkens stjoere foar produkten of tsjinsten dêr’t sy net om frege ha of dy’t fergees lieken. By net-frege abonneminten giet it faak om abonneminten op fakânsjehuzen, reiskes, koartingsaksjes en priisfragen. Faak komme je dêr lestich fan ôf. Dat soart bedriuwen is net of dreech berikber, en set konsuminten mei agressive ynkassopraktiken ûnder druk om te beteljen. In protte minsken kenne harren rjochten ûnfoldwaande, wêrtroch’t se mar betelje om derôf te wêzen. Sokke bedriuwen operearje hieltyd faker út it bûtenlân wei. Dat makket it noch lestiger om je rjocht te heljen.

ConsuWijzer advisearret konsuminten dêrom wach te wêzen by keapjen fia ynternet, sosjale media en telefoan. Fan ’e hjerst fierde de ACM in lanlike publykskampanje mei it boadskip: ‘Bestel net samar wat fia sosjale media. Kontrolearje earst wa’t derefter sit.’ Spesjaal dêrfoar ûntwikkele ConsuWijzer de Online Shop Check. Dy advisearret om in pear saken út te sykjen foar’t men betellet of gegevens mei in bedriuw dielt. Bygelyks oft der klachten binne, en oft it bedriuw wol te berikken is. De kampanje hat miljoenen konsuminten berikt. Dit jier sil de ACM ek skerp tafersjoch hâlde op ûnearlike hannel fia ynternet en telefoan.

Ekstra risiko’s by keap fia ynternet en sosjale media

It tanimmen fan sokke ûnearlike hannel komt troch de tanommen populariteit fan keapjen fia ynternet en sosjale media, en it aard fan dy ferkeapkanalen. Ynternet en sosjale media lykje oantreklike kanalen foar malafide ûndernimmers te wêzen. Nei alle gedachten om’t sy tinke dat se dêr anonym operearje kinne en kwetsbere konsuminten benaderje kinne. Meldings fan konsuminten helpe de ACM te sinjalearjen hokker bedriuwen har net oan de regels hâlde, sadat se dêr tsjin optrede kin. Bygelyks troch it bedriuw direkt oan te sprekken op syn hâlden en dragen, of troch in warskôging of boete te jaan.

Populêre helpmiddels op consuwijzer.nl

Foarbyldbrieven binne de meast brûkte helpmiddels op consuwijzer.nl. Dêrmei kinne konsuminten harren rjocht helje by in bedriuw. De hûndert foarbyldbrieven binne ferline jier troch goed 425.000 minsken besjoen. De Online Shop Check wie ek populêr. Fierder waard in protte gebrûk makke fan de helpmiddels om te kontrolearjen oft in ynkassobrief en -kosten doge. En fan de Roaming Rekkenhelp, in helpmiddel wêrmei’t men útrekkenet hoefolle mobile data men sûnder roamingkosten brûke kin yn oare EU-lannen.

Oare feiten en sifers

Consuwijzer.nl, de foarljochtingswebside fan ACM, hie ferline jier goed trije miljoen besiten (njoggen persint mear as yn 2016). It konsuminteloket krige 57.000 fragen en meldings fia telefoan en e-mail (likefolle as yn 2016). Dat is in wichtige boarne fan ynformaasje foar it tafersjoch fan ACM.