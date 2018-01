Ite mei Franciscus – Resepten fan de paus foar in goed libben

Op 6 maart ferskynt by Kosmos Uitgevers yn gearwurking mei útjouwerij Kok it nije boek Eten met Franciscus.

Eten met Franciscus is it unike boek fan Roberto Alborghetti oer paus Franciscus’ bysûndere relaasje mei iten. Nei syn stúdzje Fiedingsmiddelstechnology is Jorge Bergoglio (de echte namme fan de paus) in oar paad ynslein, mar iten is foar him noch hieltyd dé manier om relaasjes te bouwen, om oantinkens en kultuer oer te dragen en om bewust mei de skepping om te gean.

Eten met Franciscus fan Alborghetti is dan ek mear as in samling fan de favorite resepten én spesjaliteiten fan paus Franciscus, it is ek it ferhaal fan syn libben, syn memoires en fyzje. Spiritualiteit, freonskip en gastronomy komme byinoar yn dit persoanlike itensiedersboek.

Eten met Franciscus | Roberto Alborghetti | ISBN: 9789021568690 | € 20,- | Ferskyndatum: 6 maart 2018 | Uitgeverij Kok & Kosmos Uitgevers