Yntocht Sinteklaas yn Dokkum folle djurder as tocht waard

Sinteklaas wie ôfrûne desimber in djoeren ien. De yntocht fan ‘e goedhillichman yn Dokkum hat 590 tûzen euro koste. De middenstanners hiene 125 tûzen euro ynbrocht en de gemeente Dongeradiel 350 tûzen. Dat wie mei-inoar 475 tûzen euro en dat wie dus 115 tûzen euro te min. De gemeente leit it ferskil by.

Dokkum stie wol yn it middelpunt fan ‘e belangstelling. Fyftjintûzen minsken kamen nei Dokkum ta om de yntocht mei te meitsjen en op ‘e televyzje seagen 2,3 miljoen minsken dernei.

De gemeenterie praat meikoarten oer de yntocht en de útjeften. Der wurdt dan in evaluaasje makke.