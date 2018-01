Ynskriuwing Keunstwike Achtkarspelen 2018 begûn

It jierlikse Rûntsje Keunstsinnich, Keunst & Kitsch, in Keunstfeiling en noch folle mear. Yn Keunstwike Achtkarspelen wurde keunst en keunstners yn it sintsje set. Der is plak foar alle keunstfoarmen en it kin net gek genôch. De Keunstkrite iepene mei yngong fan 1 jannewaris de ynskriuwing.

Stichting Keunstkrite Twizel besleat ferline jier om alle keunstsinnige aktiviteiten yn ien Keunstwike te realisearjen. “Ien wike jiers keunst en keunstners sintraal is tige noflik en ek praktysk. It oanbod is enoarm en de ynhâld fol ferskaat. Foar it publyk is der foar elk wat, foar dielnimmende keunstners (de profesjonals en de serieuzere amateurs) is it in geweldige wike om te netwurkjen”, lit de organisaasje witte.

Foar de útfiering fan keunstrûte en keunstmerk 2018 is it doarp Stiensgea keazen. Dêrmei wurdt oansletten by it projekt Portraits & Paradise, dat ferspraat oer it jier op ferskillende manieren de dêr berne keunstskilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) earet. “Van der Kooi wie in 18e/19e-ieuske portret- en sjenreskilder. Yn de húskeamertafrielen kin men faak in ferhaal weromfine. It tema fan de Keunstwike Achtkarspelen 2018 is dêrom “Fertel… Vertel!” wurden. Fan de dielnimmers wurdt wurk ferwachte dêr’t in ferhaal omhinne sit en by Keunst & Kitsch binne it ek de ferhalen dy’t it dogge. It tema slút oan by de projekten fan Kulturele Haadstêd dêr’t folksferhalen yn ferwurke binne. Sa wurdt der in ferbân lein tusken de ferskate aktiviteiten.”

Yn it hiele kulturele jier is der fierder ek omtinken foar de jeugd: de Keunstkrite hat in spesjaal keunstedukatyf programma foar basisskoallen opset. Yn de Keunstwike gean de lessen ûnder oare oer Willem Bartel van der Kooi.

It programma

Freed 25 maaie: feestlike iepening Keunstwike mei muzyk en poëzij foar alle dielnimmers en frijwilligers.

Sneon 26 en snein 27 maaie: Rûntsje Keunstsinnich. Eksposysje op bysûndere lokaasje(s) yn Stiensgea.

Sneon 26 meaaie: Keunstmerk yn Stiensgea.

Sneon 2 juny: Keunstfeiling yn it Buwekleaster.

Foar alle aktiviteiten stiet de ynskriuwing iepen: der wurde keunstners, dichters, fotografen, standhâlders en feilingynbring frege. It is ek mooglik om oanfoljende keunstsinnige of muzikale aktiviteiten yn de Achtkarspelen te melden; dy wurde yn de PR meinaam. Ynformaasje oer betingsten, lokaasjes en tiden binne fia it sekretariaat op te freegjen. Ynformaasje by Stichting Keunstkrite Twizel: info@keunstkrite.nl en www.keunstkrite.nl.