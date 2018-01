Ymport kwinoa yn fjouwer jier fertrijefâldige

Kwinoa is yn Nederlân de ôfrûne jierren folle populêrder wurden. Yn 2016 waard in rekôrtal fan 5,5 miljoen kilo sied fan de plant ymportearre. Dat is goed trije kear safolle as yn 2012. Neffens it Sintraal Buro foar de Statistyk (CBS) naam de Nederlânske eksport fan kwinoa ek ta; fan 1,4 miljoen kilo yn 2012 nei 3,5 miljoen kilo yn 2016. Foaral nei 2014 makke de trochfier nei oare lannen yn Europa, lykas Dútslân en Eastenryk, in flinke groei troch.

Nederlân is fierwei de grutste kwinoa-eksporteur fan de Europeeske Uny. Frankryk (1,5 miljoen kilo) en Dútslân (1,3 miljoen) folgen op ôfstân. Wat ynfier oanbelanget stiet Nederlân op in twadde plak, efter Frankryk (6,3 miljoen kilo). Yn 2014 stige de priis fan kwinoa yn Nederlânske winkels troch de wrâldwiid tanommen fraach. Trochdat it produkt folle populêrder waard, koene de supermerken net oan de fraach foldwaan.