Wy hawwe wer in universiteit.

De komst fan Ryksuniversiteit Grins/Kampus Fryslân wie oanlieding om prof. dr. Willem Frijhoff te freegjen it belang fan dy ûntjouwing yn in ynternasjonaal histoarysk perspektyf te besjen.

Pieter van der Plank wie ree om kritysk kommentaar te jaan. Sjoch fierderop syn ‘De skiednis is om fan te learen’ en de taheakke lêzing sels: Frijhoff Fedde Schurerlezing 2017.

Earst in pear ynliedende wurden troch Pier Bergsma:

“Yn de eagen fan in soad bestjoerders heart in universiteit tsjintwurdich ta de basisfersjenningen fan in regio of provinsje. Werom eins? It measte wittenskiplik ûndersyk is mear en mear ynternasjonaal, publikaasjes binne al lang net mear oan in pleatslike útjouwer of universiteit bûn en it heger ûnderwiis sels hat, neffens Frijhoff, mar yn guon gefallen in ferankering yn de regio nedich, lykas by medyske foarsjenningen en guon letteren. Fansels skept it wurkgelegenheid, mar in soad stêfleden komme earne oars wei en fiele har net ferplichte oan de regio. Echt talint profilearret him benammen ynternasjonaal.

Wol hat in universiteit in grutte symboalwearde, as ynstelling dy’t de regio fan in maatskiplik en kultureel prestiizje fersekeret. Dat kin in stimulearjende rol hawwe foar it sosjale en kulturele libben troch oansluting te sykjen by kulturele tradysjes en fernijing. Oant op in beskate hichte funksjonearret in universiteit somtiden as ‘tinktank’ dy’t de regio helpe kin om syn identiteit te formulearjen en sa meihelpt om soks hannen en fuotten te jaan. Mar lokaal oanbod kin benammen wat betsjutte foar it dielnimmen fan jongerein oan de wrâld fan kultuer en wittenskip en sadwaande meihelpe foar sosjale stiging fan efterstelde groepen.”

Dat alles neffens Willem Frijhoff dy’t op saterdei 25 novimber de jierlikse Schurerlêzing hold. Yn syn foardracht bespruts er út histoarysk perspektyf wei de wichtichste fan boppesteande eleminten. Hokker rol, plak en betsjutting hie de universiteit yn it ferline, yn en bûten Fryslân. Hokker alternativen binne der foar de funksjes en taken fan de universiteit en hoe wichtich is de universiteit der sels by bleaun. Sokke refleksjes binne nedich foar in lykwichtige en sinfolle diskusje oer nut en needsaak fan nije universitêre inisjativen en njonkenfêstiging.

Prof. Frijhoff wurke oan binnen- en bûtenlânske universiteiten, it lêst as heechlearaar skiednis fan de Nije Tiid oan de Frije Universiteit yn Amsterdam. Hy jildt as in belangrike grûnlizzer fan de mentaliteitsskiednis yn Nederlân. Syn belangstelling giet yn it bysûnder út nei foarmen fan kultueroerdracht.

De skiednis is om fan te learen

Frijhoff beslút syn fiergesicht mei it definiearjen fan in universitêre fêstiging yn Fryslân as “een denktank die de regio kan helpen haar identiteit nauwkeuriger te formuleren en die handvatten verschaft om daar vorm aan te geven.” Wat binne de betingsten foar it wolslagjen fan sa’n ûndernimming?

Pieter van der Plank

Mear as fjirtich jier lyn binne dy betingsten alris op ’e proef steld. Dat hifkjen begûn yn 1976, doe’t yn Ljouwert in universitêre fêstiging opset waard, as earste stap om nei ferrin fan tiid ta in folwoeksen universiteit út te groeien. Dy ynstelling waard ynformeel oantsjut as universitêre fêstiging, ek wol as fakulteit welzijnskunde, en wie ûnderdiel fan de sosjale fakulteit fan de RUG. De formele namme wie Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden, koartsein SSWL en dy ôfkoarte namme hâld ik hjir oan. De SSWL hat tsien jier bestien, en yn dat desennium wiene der in fyftjintal wittenskiplik meiwurkers ûnder lieding fan in hânfol heechleararen oan ferbûn, en studearren nei ferrin fan tiid inkelde tsientallen studinten ôf elk jier ôf mei in doktoraal diploma yn ’e ‘welzijnskunde’. Op inkelde útsûnderingen nei kamen de meiwurkers net út Fryslân. It wie in eksperimint om universitêr en HBO-ûnderwiis, en sa téory en praktyk, mei-inoar te ferbinen. De partner fan de SSWL wie de al yn Ljouwert besteande sosjale akademy, dy’t formeel de namme hie fan Agogische Academie Friesland (AAF). It ministearje joech jild foar dat eksperimint, mar it soe fan in evaluaasje ôfhingje oft it eksperimint op termyn ek in autonome bestjoersfoarm krije koe. Dy evaluaasje waard yn 1980 holden en wie negatyf. It die bliken dat ‘welzijnskunde’ te min basis hie om as universitêre stúdzje oerein bliuwe te kinnen. De praktykrjochte AAF-kultuer hie trochslachjaand west en net it wittenskiplik tinken.

Dat betsjutte noch net de ein fan de SSWL. De studinten dy’t harren yn 1980 noch ynskreaun hiene, krigen it rjocht om harren stúdzje oant 1985 ta ôf te meitsjen. Underwilens stelde de RUG in kommisje yn om de SSWL te ferbetterjen. De provinsje Fryslân wie net fan doel syn útsicht op in universiteit slûpe te litten. De âlde basis SSWL-AAF foldie net mear, mar der koene oare stúdzjes betocht wurde dy’t likegoed praktyk en téory ferbine moasten. Tocht wurde koe oan lânbou en wettersteat, en oan plattelânsmienskip, kultuer en taal yn in ‘Frieslandkunde’. Nije útstellen kamen noch wol op papier ta stân mar ferdwûnen yn ’e papierkoer doe’t, ûnder minister Deetman, tige yngripende besúnigingen oan de universiteiten needsaaklik wiene en de RUG dêrta de SSWL fuortdaliks foar ynleverje woe.

Der is in soad te learen út dizze skiednis

Der is in soad te learen út dizze skiednis. Om te begjinnen it ferskil yn doelstelling by de Fryske inisjatyfnimmers (provinsjebestjoer en provinsjale ynstellingen, benammen de FA en de Provinsjale Underwiisrie), en de foarmjouwing troch de útfierende ynstânsje (de RUG), dy’t dat yn earste ynstânsje oerlitten hat oan de bestjoeren fan SSWL en AAF. Opfallend wie dat der yn it ferfolch gjin organisatoaryske ferbiningen ta stân kamen tusken de RUG, de nije SSWL, en dy besteande Fryske organisaasjes op it mêd fan advys en ûndersyk. Op útnoeging fan de Fryske Akademy kaam de SSWL-stêf op besite om út te wikseljen wat beide organisaasjes mei ûndersyk yn Fryslân diene en om út te finen wat se mooglik mienskiplik hiene en mei-inoar dwaan koene. It bleau by dy iene besite. In SSWL-heechlearaar mei ûnderwiiskundige eftergrûn waard frege sit te nimmen yn ’e ûnderwiisrie en hy koe dat net wegerje, mar seach gjin taak om Fryske ûnderwerpen en Frysk ûndersyk in plak te jaan yn it SSWL-curriculum en it SSWL-ûndersykprogram. Sa is der bygelyks gjin inkelde kâns oangrypt om de SWWL-AAF woartelje te litten yn Fryslân. In pear benammen AAF-dosinten wurken noch wol op eigen manneboet in program mei Fryske ûnderwerpen út. Dat krige yn it mienskiplik kurrikulum fan AAF en SSWL allinnich in plakje as frij karfak en in lytse minderheid ûnder de studinten hie der belang by.

Undersyk kaam net op gong yn ’e SSWL; it ûnderwiis easke alle oandacht. Dat soe úteinlik ek in punt fan krityk wurde by de negative evaluaasje fan it eksperimint. Yn 1979 slagge ien fan de SSWL-meiwurkers der dochs yn om by ZWO (tsjintwurdich NWO) in ûndersykútstel goedkard te krijen en mei de ûndersyksubsydzje koene trije ûndersykassistinten foar fjouwer jierren oansteld wurde. It gong om in ûndersyk nei taalgedrach en taalhâlding neamd ‘Taal yn Fryslân’. De SSWL fûn dat lykwols net passend binnen it ramt fan syn welzijnskunde en it ûndersykteam waard net yn ’e stêf opnommen en moast earne oars in wurkplak sykje. Dat waard de souder fan de Fryske Akademy, dy’t fansels ál niget hie oan dat ûndersyk. Alhoewol’t it formeel in ûndersyk fan ’e RUG, subs. de SSWL bleau, hat de SSWL der nea oanspraak op makke en de FA hat de resultaten yn 1984 ûnder syn flagge publisearre.

Yn de ûntjouwing fan relaasjes tusken de SSWL en de provinsje is dus omtrint alles mis gien wat mis gean koe. Der wie gjin leafde mear foar de SSWL en it entûsjasme foar Frieslandkunde wie by de Fryske organisaasjes likemin grut (benammen de FA miende dat sa’n stúdzje dêr thús hearde en net by in oar en nij ynstitút yn Ljouwert). De trochslach om it farre te litten waard jûn troch de kompensaasje dy’t it ministearje joech foar it opjaan fan in universiteit: in tweintichtal heechweardige (akademyske) arbeidsplakken by de Fryske organisaasjes, twa propedeuzes yn Ljouwert foar stúdzjes oan ’e RUG en de TH Twente (eins in drompelferleging foar Fyske studinten om nei Grins en Enschede te kommen), en ferromming fan it Heger Beropsûnderwiis yn Ljouwert. Moaie treastprizen mar it perspektyf op in echte universiteit wie foargoed fan ’e baan.

Pieter van der Plank (1944) promovearre in 1971 oan ’e universiteit Utrecht (RUU) op in ûnderwerp oangeande taalminderheden. Hy waard yn 1976 as wittenskiplik haaddosint oansteld troch de RUG by de SSWL (sjoch boppe). Yn 2004 promovearre hy foar de twadde kear: “Etnische Zuivering in Midden-Europa; natiestaat en staatsvorming in de 20ste eeuw“ (RUG , zie www Etnische zuivering in Midden-Europa, http://pietervanderplank.nl/). Sûnt wie er noch belutsen by de organisaasje fan kongressen oangeande taal-etnyske minderheden.