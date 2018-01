Wy hawwe wer in universiteit (2)

Troch Pieter van der Plank

It stik ‘Wy hawwe wer in universiteit’ (25 jannewaris 2018) oer de Fedde Schurerlêzing 2017 hat nijsgjirrigens oproppen en lêzers wolle sels neifraach (by oaren) dwaan. Dat meitsje ik op út it feit dat se my derop wize dat der yn myn stikje skiedskriuwing oangeande de universitêre fêstiging yn Ljouwert (1975-1985) persoanen oantsjut wurde dy’t ik lykwols net by namme neam. Wêrom sokke ‘mystery guests’? wie de fraach. Dy skiednis wurdt ommers droegen troch persoanen dy’t men, foar safier’t se der noch binne, nei har belibjen fan de gong fan saken freegje kinne soe. Mar dan moatte se wol by namme neamd wurde. Dy krityk is fansels tige wier en in ommissy yn myn stik. Yn de beheinde opset fan myn ferhaal hie it neamen fan ûndersteande tweintich minken lykwols in amper noch lêsber stik oplevere. Dêrom haw ik se konsekwint weilitten, ynklusyf myn eigen namme (en rol).

Ik jou it andert hjir as in oanfolling op myn stik. Byhearrende argyfstikken binne by my yn te sjen.

Tableau de la troupe: oanfolling en taljochting op

‘Wy hawwe wer in universiteit. De skiednis is om fan te learen’

De man dy’t al yn 1973 de earste plannen ûntwikkele foar in universiteit yn Fryslân en dy’t yn 1976 bestjoerlik as SSWL-dekaan ferantwurdlik wie foar de útfiering fan it eksperimint: prof. dr Jan Snijders (RUG).

Yn de Fryske Steaten wie Jaap Mulder as deputearre syn meispiler. De man dy’t de provinsjale belangen yn it projekt praktysk behertige: Lieuwe Bouma (dêrfoar ryksamtner yn Den Haach), hy hold kantoar yn it gebou fan de Fryske Akademy.

De SSWL-heechlearaar dy’t, alhoewol’t sit nimmend yn ’e Ûnderwiisrie, gjin nocht hie oan ‘Frysk’ ûndersyk: prof. dr Cor Vervoort (dêrfoar RULeiden).

De (meast AAF-)dosinten dy’t in (fakultatyf) lesprogram oer Fryske ûnderwerpen makken en mei-inoar útfierden: Bertus Mulder (letter deputearre), Jehannes Spyksma (ek steatelid), Klaas Bakker, Anne Hoekstra (letter foarsitter FNP) en Pieter van der Plank.

Nei de negative evaluaasje fan it SSWL-AAF-eksperimint stelde it Ministearje (minister Ary Pais) yn 1980 in ‘Commissie van Deskundigen’ yn om alternativen foar de SSWL te ûntwikkeljen yn wat neamd waard ‘een Algemene Faculteit’. Yn dy kommisje fan omtrint tritich wittenskippers, benammen ek út it Ministearje en út de RUG, waard ûnder mear in ‘Frieslandkunde’ as skets útwurke njonken de stúdzjerjochtingen ‘Culturele Minderheden’, ‘Ontwikkelingskunde’ en ‘Emancipatievraagstukken’. ‘Frieslandkunde’ waard troch guon ek wol ‘Frisianistyk’ neamd, mar dat soe dan ek de Fryske taal en letterkunde omfiemje moatte, en wriuwing jaan kinne mei de Fryske Akademy en de universitêre ynstituten Frysk. Siktaris fan de fjouwer wurkgroepen yn de Deskundigencommissie wie Ger Weening, meiwurker op it buro fan ’e RUG, dy’t it proses yn it belang fan ’e RUG beweitsje moast, en syn kantoar hold yn it gebou fan ’e Fryske Akademy.

Ein 1981 waarden de útstellen fan ’e Deskundigencommissie foar de ‘Algemene Faculteit’ iepenbier makke. Fryske wittenskippers, benammen Tony Feitsma en Philippus Breuker, oppenearren har û.o. yn ’e kranten, en yn it ûnderwiisblêd De Pompeblêden. Nei in jier fan diskusje waard op 26 febrewaris 1982 in konferinsje holden oer it idee en de problematyk fan de ‘regionale universiteit’. Gastsprekkers út Dútsklân (Uni Bielefeld) en Wales joegen har betinken. Wiidweidige ferslaggen en kommentaren binne de deis dêrop yn de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd ferskynd.

De útstellen fan de ‘Algemene Faculteit’ waarden lykwols letter net mear útwurke en de besunigingseasken fan de nije minister Wim Deetman brochten de RUG derta der SSWL op te heffen en sa wiene de alternativen net mear relevant. It doek foel yn 1983; de lêste studinten koene yn Ljouwert noch efkes trochgean yn it besteande curriculum, mar yn 1985 wie de alderlêste oerstapt nei Grins.

Dejinge dy’t yn 1979 as SSWL-meiwurker in ûndersyk (‘Taal yn Fryslân’) by de Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO, no NWO) erkend en subsidiearre krige: Pieter van der Plank, dy’t dan as projektlieder de folgjende ûndersykassistinten útsocht en oanstelde, foar trije jier betelle as ZWO-meiwurkers: Gjalt Jelsma (letter Afûk-meiwurker), Durk Gorter (dêrfoar Universiteit fan Amsterdam, en dêrnei Fryske Akademy-meiwurker) en yn dieltiid Klaas de Vos foar de kompjûterbewurking fan it materiaal. Om’t de SSWL der gjin romte foar frijmeitsje woe, krige, nei oerlis mei Akademy-direkteur Klaas de Vries en twatalichheidsmeiwurker Krine Boelens, dat ûndersyksteam op de souder fan ’e Akademy in wurkplak. Yn 1983 wie it ûndersyk dien, en it jier dêrop waard it troch de Fryske Akademy ûnder syn namme publisearre.