Haadpersoan yn Wurk fan Elske Schotanus is Jasper. Dy hat in goeie baan en dat soarget derfoar dat syn libben mear as komfortabel ferrint. Oant de dei dat er, omreden fan in arbeidskonflikt, dien kriget.

It slagget Jasper ynearsten wol om de kop boppe wetter te hâlden, mar hy bedarret stadichoan dochs mear yn de marzje fan it bestean. In oare baan fine falt net ta foar in man dy’t tsjin ‘e sechtich rint. Hieltyd mear stekt Jasper tiid en enerzjy yn wat earder net mear as in hobby wie: it skilderjen en tekenjen. Fertsjinje docht er der net folle mei, mar hy wit wol de oandacht fan in ynfloedryke galeryhâlder te lûken. Hat er, sa’t er sels mient, yn de keunst in bestimming fûn?

Oer Schotanus har foarige roman In kop as in almenak:

“Nea wurdt it ferhaal, dat yn in prachtige literêre styl skreaun is, sentiminteel en saken wurde ek net moaier foarsteld as se binne.” – (Doeke Sijens, LC) “In prachtich en meislepend boek.” – (Tryntsje van der Steege, ensafh.) “Wêrs fan falske romantyk of nostalgy toant de roman maatskiplike feroaringen, springend troch de tiid, wêrby’t de notiid hieltyd sterker yn ‘e kikert komt.” – (Shortlist Gysbert Japickxpriis 2015)