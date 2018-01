Wrâldkampioenskip FRYSK en NK Ynternasjonaal damjen

NK – FRYSK!

Sneon 29 desimber waard foar de tredde kear in Nederlânsk Kampioenskip FRYSK! organisearre troch de Stifting WFD. FRYSK! is Fries damjen mei mar fiif skiven de spiler. De fariant is ûntwikkele om oare tinksporters en begjinnende spilers in oantreklik spul te bieden, dy’t de sterke kanten fan it Frysk damjen behâldt (op it skerpst fan de snee, smelle remisemarzje, grutte kompleksens) en tagelyk de mooglikheid biedt om sûnder iepeningsteory en yngewikkelde slachsetten te spyljen.

Bysûnder is dat sawat in fjirde part fan it dielnimmersfjild bestie út spilers dy’t fan it ynternasjonale damjen of skaken ôfkomstich binne. Ien fan harren, Foeke Tiemensma fan Frjentsjer, dy’t it Frysk damjen sûnt 2014 docht, waard mei in foarsprong fan in fol punt kampioen. In oar, Hans Jansen fan Amstelfean, fersloech yn de earste omloop fuortendaliks de kampioen fan ferline jier, Jelle Wiersma. Wiersma belâne dêrnei achteryn it peloton, en wist him pas nei in hiel soad muoite wer op deselde hichte te damjen as Jansen. De twa dammers krigen sa noch in dield twadde plak. Nije dielnimmers wiene Hans van Dijk (ynternasjonaal damjen; Twizelerheide), Hans Larooij (ynternasjonaal damjen; Lelystêd) en Herbert Tulleken (skaken; Amsterdam).

Einútslach

1 (6,5 pt.) Foeke Tiemensma-Frjentsjer. 2-3 (6pt.) Jelle Wiersma, Hans Jansen. 4 (5,5pt.) Marten Walinga. 5-7 (5pt.) Willem Schaap, Fedde Wiersma, Tsjerk Wijbenga. 8-9 (4,5 pt.) Cor Kooistra, Klaas Wiersma. 10-12 (4pt.) Folkert Groenveld, Jan Nauta, Dicky van der Meer. 13-14 (3,5 pt.) Wiebren Ykema, Liuwe Westra. 15-18 (3 pt.) Klaas van der Goot, Herre Klaas Ykema, Herbert Tulleken, Hylke Algra. 19-20 (2,5pt.) Bauke Dijkstra, Ype Boelens. 21-22 Hans van Dijk, Hans Larooij.

WK Frysk damjen: stân fan saken

Nei ôfrin fan it toernoai waard foar sa’n 30 minsken in presintaasje jûn oer de stân fan saken oangeande it Wrâldkampioenskip Frysk dammen dat foar augustus 2018 op ’e rol stiet. Trije kwalifikaasjewedstriden binne al holden (Europeesk, Tsjechysk en Italiaansk kampioenskip), twa grutte kwalifikaasjetoernoaien sitte deroan te kommen: Fryslân Iepen 2018 begjin maart yn Frjentsjer en it NK ynternasjonaal en Frysk damjen yn Harns, fan 3 oant en mei 13 april, mar de finansiering fan it hiele projekt rint swier efter op de plannen. Nei mear as in healjier hurd bealgjen hat de organisaasje noch mar sicht op in tredde part fan de ynkomsten. Lokale en provinsjale oerheden, en parten fan it bedriuwslibben stypje het projekt lykwols, mar grutte provinsjale fûnsen en profesjonele fûnsewinners litte it ôfwitte.

It liket derop dat de organisaasje mear as trijekwart fan de finansiering út it bedriuwslibben helje moat, en dat is net te dwaan. Ut de seal wei waarden ferskillende oplossingen oandroegen, lykas crowdfunding, sprieding fan it evenemint oer mear as ien lokaasje en besunigje. Ferskillende oanwêzigen seine dat se it trochgean fan it wrâldkampioenskip tige wichtich fine. Dat waard troch de oanwêzige fertsjintwurdigers fan it Keninklik Nederlânske Dambûn ûnderstreke.

NK ynternasjonaal damjen te Harns

De Stichting WFD hat yn oerlis mei de oanwêzige fertsjintwurdigers fan it Keninklik Nederlânske Dambûn besletten dat wrâldkampioen Roel Boomstra ien fan de dielnimmers wêze sil oan it NK ynternasjonaal damjen te Harns. Dat NK sil tagelyk mei it earste NK Frysk damjen holden wurde.

De fertsjintwurdigers fan it Keninklik Nederlânske Dambûn, de oanwêzige topdammers Roel Boomstra