Winkellju meie aanst eigen iepeningstiden kieze

It kabinet sil wetlik regelje dat winkellju tenei sels har iepeningstiden bepale meie. Dat skriuwt steatssekretaris Keijzer yn in brief oan de Twadde Keamer. Dêrmei komt in ein oan de ferplichte winkeliepeningstiden en de boeten foar winkellju dy’t har dêr net oan hâlde. Keijzer skriuwt dat winkeleigners har fansels hâlde moatte oan it kontrakt dat se mei ferhierders ôfpraat ha, oer bygelyks iepenstelling op keapjûnen,. “Ofspraak is ôfspraak”, seit Keijzer, mar de nije regels beskermje de winkellju wol tsjin it iensidich feroarjen fan winkeliepeningstiden, dus sûnder ynstimming fan de eigner.

Koartlyn moast in fytsemakker yn it Grinzer winkelsintrum Paddepoel 22.000 euro boete betelje oan de Feriening fan Eigners fan it winkelsintrum, om’t er net alle sneinen en keapjûnen iepen wêze woe. De winkellju yn dat sintrum sitte fêst oan de iepeningstiden dy’t de Feriening fan Eigners harren opleit. By einbeslút waard yn Grins in kompromis berikt en kinne lytse selsstannigen ûntheffing krije fan de ferplichte iepeningstiden.