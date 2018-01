Wetterwurken yn fersakke gebiet Noardwest-Fryslân op healwei

It oanpakken fan it gebiet yn noardwestlik Fryslân dat fersakke is, is op healwei. In part fan it wurk fan de gebietsûntjouwing Frjentsjerteradiel-Harns is ôf. Der binne wettergongen ferbrede, natuerfreonlike wâlen oanlein en keardammen en gemalen ferfongen. Der is ek ynvestearre yn it opfangen fan de gefolgen fan de klimaatferoaring. It algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân seach tiisdeitemiddei 23 jannewaris by de realisearre maatregelen.

“Troch gas- en sâltwinning sakket de boaiem yn it gebiet. Mei troch de klimaatferoaring soarget dat foar problemen by de wetterôffier. Foar de takomst fan de lânbou en om te soargjen dat de regio drûge fuotten hâldt, nimt de gebietskommisje maatregels”, lit Jan van Weperen, deistich bestjoerslid fan Wetterskip Fryslân, witte. Yn opdracht fan provinsje Fryslân fiert de bestjoerskommisje Frjentsjerteradiel-Harns, dêr’t it wetterskip yn dielnimt, dy maatregels út. Dy wurde finansiere troch it wetterskip, de Provinsje en de mineralewinners. Ein ferline jier hat it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân syn part yn de wetterskipsprojekten tuskentiids evaluearre.

Ynvestearingen

It wetterwurk is dúdlik sichtber yn it fjild. It is goed te sjen dat de kaaidyk by de Tsjummearumer Feart lâns ophege is, dat der in fytspaad op oanlein is en de feart ferbrede is mei in natuerfreonlike wâl. Yn dit gebiet binne guon stikken lân oanwiisd as oerringebiet. Dat lân mei ûnder wetter strûpe by slim wiet waar. Gemaal De Mieden tusken Tsjummearum en Ried wurdt ferfongen en dan kinne der ek fisken troch. It gemaal by Hjerbeam is al fernijd. Op ferskate plakken is der ynvestearre yn natuerfreonlike wâlen, ferbredingen fan wettergongen, fiskpassaazjes, keardammen en dammen. De Roptafeart, dy’t soarget foar de oanfier foar it Roptagemaal, is ferbrede foar de oanlis fan in natuerfreonlike wâl. Dêr kinne suverjende wetterplanten waakse en fisken skûlje en paaie. Yn totaal is der al sa’n 27 kilometer oan natuerfreonlike wâlen yn de regio troch Wetterskip Fryslân oanlein en komt der noch goed acht kilometer by.

Klimaatferoaring

Bredere wettergongen kinne mear reinwetter opfange. No hat de bestjoerskommisje yn it gebiet al sawat alve kilometer oan fearten en sleatten oanpakt, noch sa’n 14 kilometer moat dien wurde. “Om’t it klimaat feroaret en wy faker te meitsjen krije mei hoasbuoien, nimme we ek maatregels foar ekstra opfang en in bettere ôffier fan wetter”, sei Van Weperen.

Gebietsûntjouwing Frjentsjerteradiel-Harns

De gebietsûntjouwing Frjentsjerteradiel-Harns omfiemet ferskate projekten dy’t mei-inoar derfoar soargje dat it gebiet leefber bliuwt, foar no en foar letter. De bestjoerskommisje fiert it ynrjochtingsplan út yn nauwe gearwurking mei boeren, omwenners, oerheden en private partijen.