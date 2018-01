Wetterweach berikt hichtepunt

Fan ‘e moarn is neffens Rykswettersteat by Lobith de heechste wetterstân yn de Ryn fan de ôfrûne 7 jier berikt: 14,64 meter boppe Normaal Amsterdamsk Peil (NAP). De lêste kear dat it rivierwetter sa heech stie wie yn jannewaris 2011: 15,50 meter boppe NAP. De oarsaak fan de wetterweach is swiere rein yn Dútslân. It wetter feroarsaket gjin grutte swierrichheden en wurdt maklik ôffierd. Dat is mei troch it grutte wettersteatsprojekt Ruimte voor de rivier. Wylst yn eardere desenniums wakker yn de uterwaarden boud waard, is it lêste skoft mei dat projekt in protte wetterbergingsromte kreëarre op mear as tritich plakken oan de fertakkings fan de Ryn: Isel, Waal, Nederryn en Lek.

In pear wiken lyn stie it wetter yn it rivieregea ek al frij heech, mei troch teiende snie, sjoch hjir.

Besjoch hjirre in fotoreportaazje fan it heechwetter by de Isel yn 2011.