Wetterskip Fryslân drok mei it ôffier reinwetter

Wetterskip Fryslân is ek hjoed, tongersdei 4 jannewaris 2018, mar drok om al it reinwetter sa gau mooglik ôf te fieren. De meiwurkers fan it Wetterskip hâlde de wurking fan de poldergemalen ekstra yn ’e gaten.

De ôfrûne fjouwer moanne wiene stronttrochwiet. Der is de moanne sa’n 20-40 mm mear delslach fallen as normaal (sa’n 80-90 mm de moanne). De moannen oktober oant en mei desimber wiene slim wiet. Foar Wetterskip Fryslân reden om de Fryske boezem oanfoljend te bemeallen, om’t de natuerlike ôffierkapasiteit fia de spuislûzen te lyts wie troch ferhegingen fan it bûtenwetter. Mei it bemeallen slagget it goed om de wetterstân op de Fryske boezem en yn de polders binnen de grinzen fan de peilbesluten te hâlden. Nei it wykein folget in drûge perioade.

Boaiem is fersêde

De boaiem is flink sêd wurden en nimt dêrtroch noch mar in bytsje wetter op. Mei de oanfoljende bemealling besiket Wetterskip Fryslân mooglik wetteroerlest foar te wêzen. Lokaal kin der tydlik wetteroerlêst ûntstean. De klachten dy’t Wetterskip Fryslân kriget geane fakentiden oer it grûnwetter. Troch de grutte hoemannichte delslach komt it grûwetter fierder omheech. Foar it ôfwetterjen fan persielen is net it Wetterskip Fryslân ferantwurdlik, mar de partikuliere eigeners. It peilbehear fan it wetterskip hat dêr mar in lyts bytsje ynfloed op.

Meld oerlêst

Wa’t oerlêst hat troch heech wetter yn ’e sleat, ferstopte dûkers sjocht of oare saken dy’t in goede ôfwettering behinderje kin kontakt opnimme troch it algemiene nûmer fan Wetterskip Fryslan te skiljen: 058 – 292 22 22 of (bûten kantoaroeren) it Miljeu-Alarmnûmer: 058- 212 24 22.