Wetterhûn Yfke yn Minnertsgea mist

MINNERTSGEA – Sûnt 25 oktober 2017 wurdt yn Minnertsgea hûn Yfke mist. Al goed twa moanne is in ploech yn de omkriten oan it sykjen nei it griiswite Wetterhûnteefke, mar sûnt de lêste sichtmelding, op 5 desimber by it sportfjild fan Minnertsgea, is it stil. It liket wol oft Yfke fan de ierdboaiem weiwurden is en dêrom organisearret de sikersploech in grutte sykaksje op snein 14 jannewaris yn in lêst besykjen om Yfke werom te finen.

Sûnt it weiwurden binne der sichtmeldingen ynkommen út Minnertsgea en Tsjummearum, de lêste dus op 5 desimber by it sportfjild yn Minnertsgea. Al in soad frijwilligers hawwe holpen mei it útsjen nei, it sykjen en it flyerjen. Der binne ek speurhûnen ynset, der is hûs-oan-hûsneifraach dien en minsken binne op strjitte oansprutsen, oant no sûnder resultaat.

De Wetterhûn is in ras dat ticht by de natuer stiet en him goed wit te rêden. “En dat se in goed moanne nei har ferdwinen noch sjoen is, jout ús de hoop dat se noch yn libben is”, lit Elies Hoeksma, baaske fan Yfke witte. “By biste-ambulânses en bistedokters is ek gjin melding dien fan in deade Wetterhûn. ”Ut soarte is it net útsletten dat Yfke net mear libbet of dat se dochs meinommen is. As immen wat wit, hearre wy dat fansels graach. Hoe beroerd it nijs ek is, alles is better as de ûnwissens dy’t wy no oer it lot fan Yfke hawwe.”

“Wy freegje minsken om sa gau mooglik kontakt mei ús op te nimmen as se Yfke koartlyn sjoen hawwe. Mooglik is Yfke slim bang, en dêrom freegje wy mei klam om har net sels te fangen. Meitsje it leafst earst in foto en meld dêrnei sa presys mooglik hoe’t se der by rûn en wêrhinne.”

Yfke is fuortrûn fan it hiem fan har baaskes yn Minnertsgea. Se hat in swart kopke, in ljochte (krul)sturt en it lichem is ljochtgriis, mei in tal swarte flekken. Se is tsjipt en droech op it stuit dat se fuort rekke in reade halsbân. Wêrom’t se fuortrûn is, is net dúdlik. “Misken skrokken, miskien ûndogensk, wy witte it net”, lit de no ferwezen famylje witte.

Ynformaasje trochjaan of helpe

Wa’t Yfke sjoen hat of helpe wol mei sykjen op snein 14 jannewaris, wurdt frege om te skiljen mei Elies Hoeksma. Dy is te berikken op 06 – 15 51 76 06. Hoewol’t se it fansels net hopet, moat der ek rekken mei holden wurde dat Yfke net mear libbet. Dêrom freget se mei klam om as immen faaks in hûne-omskat fûn hat of in hûn oanriden hat, dat ek te melden, by need anonym. Oan ’e hân fan it tsjipnûmer soe dan útsletten of befêstige wurde kinne dat it om Yfke giet.

Op facebookpagina “Waar is Yfke?”. stiet mear ynformaasje. Dêr is de flyer ek te finen. It kin de syktocht helpe as dy flyer útprinte wurdt en op strategyske plakken yn ‘e buert hongen wurdt.