Wêrom hat it Nedersaksysk safolle wurden?

“De wichtichste ûntdekking wie dat alle Nedersaksyske teksten folle langer wiene en in folle rikere wurdskat hiene as de Heechdútske.” Dat seit Sören Hoch, studint germanistyk oan de universiteit fan Göttingen. “De fraach wie: wêrom wie dat sa?”

Hoch en fjouwer stúdzjematen fan him folgen in kolleezje dêr’t se fyftjinde- en sechtjinde-ieuske teksten yn ferlykje moasten. Harren dosinte, perfester Heike Sahm, koe de fraach net beantwurdzje en yn oerlis besleaten de studinten om der in ûndersyksprojekt fan te meitsjen.

Dat die fertuten. De studinten kamen derefter dat it Nedersaksysk minder standerdisearre wie, sadat der wurden út ferskate dialekten yn te finen wie. Dat wie lykwols net de iennichste oarsaak fan ‘e rykdom fan it Nedersaksysk yn ferliking mei it Dútsk. De Nedersaksyske skriuwers hiene ek in oare opfetting oer fetsoen. Dat wie goed te sjen oan oersettings. As der yn it Dútsktalige tekst stie fan ‘Wiif, kom hjir ris’, dan waard dat yn de Nedersaksyske tekst al gau: “Bêste mefrou, soene jo miskien efkes nei my ta komme wolle?” Fierder waarden de Nedersaksyske teksten mei sin ‘moaier’ makke, troch wurden ta te foegjen, sadat se ek langer waarden.

It wie dreech wurk, sizze de studinten. Dat komt trochdat de teksten om 1500 hinne skreaun binne yn it Frakturschrift, in lettertype dat hjoed de dei allinne foar spesjalisten te lêzen is. De studinten moasten dêr earst oan wenne. Boppedat steane yn âlde teksten gauris ôfkoartings dêr’t men no net mear fertroud mei is. Alle wurden út de teksten waarden yn listen set om foar it Heechdútsk en Nedersaksysk apart te tellen hoefolle wurden oft elk fan beide talen brûkte. De fiif studinten hawwe der njoggen moanne mei dwaande west.

Frou Sahm is sa optein oer it ûndersyk dat hja subsydzje oanfrege hat om dermei troch te gean.