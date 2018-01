Waarpraatsje: woansdei stoarm

DE JOUWER – It sil woansdei in tige rûge dei wurde. Foaral yn it kustgebiet is de kâns op stoarm of swiere stoarm grut. De wyn hellet tiisdeitejûn al oan en yn de rin fan de nacht komt der oan de kust in westerstoarm te stean. Boppe it fêste lân stiet in krêftige oant hurde wyn. Yn de jûn en nacht sil it út en troch reine en letter yn ’e nacht komt in gebiet mei buien oer, miskien wol mei hagel en tonger. Boppedat is der kâns op swiere oant tige swiere wynstjitten. It wurdt om de njoggen graden hinne.

Woansdei oerdei bliuwt it rûch mei oan de kust in westerstoarm, miskien wol efkes swiere stoarm en op ’e nij kâns op swiere of tige swiere wynstjitten. Boppe it fêste lân stiet ek in protte wyn. Letter yn de middei of jûn jout de wyn him stadichoan wat del. Der is woansdei oerdei ek kâns op buien. De temperatuer leit om de acht graden.

Tongersdei is de loft meastentiids berûn en hâlde wy it ek net drûch. De wyn is matich en komt út it westen. It wurdt acht graden.

Warskôging: yn de nacht fan tiisdei op woansdei en woansdei oerdei kâns op swiere oant tige swiere wynstjitten!

Jan Brinksma