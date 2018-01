Waarpraatsje: ûnlijich

DE JOUWER – De kommende dagen is it ûnlijich waar. Boppedat is it ritich en bytiden rûch. Tongersdei is der sels kâns op stoarm.

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei falle der buien mei kâns op winterske delslach. De temperatuer leit om it friespunt hinne. De wyn komt út it westen en is meast matich.

Woansdei falle der ek buien mei kâns op winterske delslach. It wurdt net folle waarmer as fjouwer graden. De wyn komt út it westen of súdwesten en hellet yn ’e rin fan de dei oan oant frij krêftich, letter hurd oant stoarmich.

Nei tongersdei bliuwt it ritich en oan de kâlde kant. Tongersdei is der kâns op stoarm.

Warskôgings

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei kin it op guon plakken glêd wurde troch winterske delslach of befriezing fan wiete diken.

Woansdei is der kâns op swiere wynstjitten.

Jan Brinksma