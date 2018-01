Waarpraatsje: tige myld, mar hast gjin sinne

DE JOUWER – It bliuwt foarearst myld waar. De sinne sille we lykwols net in soad sjen.

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en falt der sa út en troch wat storein. De wyn komt út it súden of súdwesten en is matich oant frij krêftich. It is mei tsien graden tige myld. Woansdei oerdei is de loft ek berûn, mar bliuwt it sa goed as drûch. Yn de jûn sil it in skoft reine. Mei âlve graden is it tige ‘waarm’ foar de tiid fan it jier. Der stiet woansdei wol in soad wyn. Dy komt út it suden of súdwesten en is matich oant frij krêftich. By de kust lâns en op de Iselmar hellet de wyn in ’e rin fan de dei noch wat mear oan.

Tongersdei is de loft ek meastentiids berûn en bliuwt it net drûch. De súdwestewyn is matich en it wurdt njoggen graden.

Nei tongersdei wurdt it efkes wat minder myld. It bliuwt ritich.

Jan Brinskma