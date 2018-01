Waarpraatsje: stadichoan wat kâlder

DE JOUWER – Nei in myld wykein mei sa út en troch wat storein is der stadichoan wat kâlder waar op kommendewei.

Yn de nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin der sa út en troch noch wat storein falle. De súdwestewyn hellet yn ’e rin fan de nacht oan en wurdt oer it generaal frij krêftich. Mei sa’n acht graden is it tige myld foar de tiid fan it jier.

Moandei is de loft meastentiids berûn en yn de middei sil it in skoft reine. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich. Letter wurdt de wyn noardwest en jout him wat del. It wurdt om de njoggen graden hinne.

Tiisdei is de loft op ’e nij berûn mar de sinne lit him sa út en troch ek sjen. It bliuwt drûch en de westewyn is matich. Mei seis graden is it in bytsje kâlder.

Woansdei wurdt in wiete en frij mylde dei. Fan tongersdei ôf wurdt it kâlder mei buien, miskien wol mei winterske delslach.

Jan Brinksma