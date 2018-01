Waarpraatsje: stadichoan kâlder

DE JOUWER – Nei in tige rûge woansdei en in rêstige tongersdei wurdt it fan snein ôf kâlder. De kâns op folslein wintersk waar mei reedriden op natueriis is dêrfoaroer net oan ’e oarder.

Freed is de loft meastentiids berûn en kin der noch in bui falle, mar in protte wetter wurdt net mear ferwachte. Miskien is der noch in glimp fan de sinne te sjen. De wyn komt út it súdwesten en is meast matich, letter efkes frij krêftich. It wurdt oerdei acht graden.

Sneon is it noch oan de mylde kant, fan snein ôf wurdt it kâlder en bliuwt it in pear dagen drûch.

Jan Brinksma





