Waarpraatsje: rûch, ritich en ûnlijich

DE JOUWER – Nei in rêstich mar griis wykein krije we een rûge wike mei bytiden ûnlijich waar. It sil tige ritich wêze.

Yn de nacht fan snein op moandei is de loft meastentiids berûn en leit de temperatuer krekt boppe it friespunt. Moandei is de loft ek berûn en yn de rin fan de dei sil it sa út en troch reine. De súdlike oant súdwestlike wyn hellet oan oant matich of frij krêftich. Yn de jûn jout de wyn him wer wat del. It wurdt oerdei viif graden. Yn de nacht fan moandei op tiisdei is de loft ek berûn en wurdt it trije graden. Oerdei bliuwt it net drûch, mar is der ek kâns op wat sinne. De wyn komt út it westen en is frij krêftich. It wurdt op ’e nij fiif graden.

Nei tiisdei bliuwt it ritich mei buien, miskien wol mei winterske delslach. Tongersdei is der kâns op stoarm.

Jan Brinksma