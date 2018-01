Waarpraatsje: ritich en op ’e nij wiet

DE JOUWER – Nei ien drûge dei set it woansdei wer op in reinen.

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft berûn en sil it reine. De temperatuer sakket oant in pear graden boppe it friespunt. De wyn is súd oant súdwest en swak oant matich. Letter yn ’e nacht hellet de wyn wat oan. Woansdei is de loft berûn en sil it noch in skoft reine. Letter is in glimp fan de sinne net útsletten mar der falle ek wat buien. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich. Letter komt de wyn út it westen. It wurdt sân of acht graden. Tongersdei is de loft meastentiids berûn en falle der in pear buien, miskien wol mei wat winterske delslach. De westewyn is oer it generaal matich. Mei fiif graden wurdt it wat kâlder.

Nei tongersdei bliuwt it ritich en leit de tempeartuer oerdei om de seis graden hinne.

Jan Brinksma