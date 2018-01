Waarpraatsje: ritich en myld

DE JOUWER – De earste dagen fan it nije jier ferrinne ritich en myld. It bliuwt gjin dei drûch en de loft is meastentiids berûn, mar sa út en troch is der ek wat romte foar de sinne. Oerdei wurdt it om de sân graden hinne. De wyn is oer it generaal west of súdwest en meast matich oant frij krêftich. It foarútsjoch is ûnwis, mar serieus winterwaar liket foarearst net oan ’e oarder.

De lêste moanne fan 2017 wie yn De Bilt mear as in graad waarmer (4,9/3,7) as gewoanwei. Desimber wie boppedat tige wiet en tsjuster. Der foel mear as 160 milimeter wetter, tsjin goed sântich gewoanwei. De sinne wie mar 25 oeren te sjen, wylst De Bilt op 49 oeren rekkenje mei. Frieze die it net folle, dochs wie der wol in pear kear winterske oerlêst troch snie. De krystdagen wiene grien.

Folle lok en seine!

Jan Brinksma