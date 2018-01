Waarpraatsje: rêstich en dampich

DE JOUWER – Nei in pear kâlde dagen, wurdt it mylder en bytiden dampich waar. Fan wintersk waar is foarearst gjin sprake mear.

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft berûn en bliuwt de temperatuer krekt boppe it friespunt. Woansdei is de loft ek berûn en kin der sa út en troch wat storein falle. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. It wurdt seis graden.

Nei woansdei feroaret der net folle. It is rêstich, myld en bytiden dampich waar. In protte rein wurdt net ferwachte.

Jan Brinksma