Waarpraatsje: oergong nei (tige) myld waar

DE JOUWER – Nei in wykein mei in bytsje wintersk waar en glêde diken, sil it fan moandei ôf een stik mylder wurde.

Sneintejûn komt der in gebiet mei rein en wiete snie oer ús hinne. De wyn draait nei it suden en is meast matich. Yn de nacht fan snein op moandei leit de temperatuer om it friespunt hinne. Moandeitemoarn kin it earst noch reine. In bytsje wiete snie is ek net hielendal útsletten. Letter op ’e dei sil de sinne sa út en troch ek te sjen wêze. De wyn is meast matich, earst súd, letter west. It wurdt sân graden.

Tiisdei is de loft berûn en bliuwt it ek net hielendal drûch. De súdwestewyn is matich en it wurdt njoggen graden.

Woansdei wurdt it tige myld mei goed tsien graden. It bliuwt boppedat ritich.

Warskôging

Sneintejún, yn de nacht fan snein op moandei en yn de iere moarntiid kin it op guon plakken glêd wurde troch wiete snie of befriezing fan wiete diken.

Jan Brinksma