Waarpraatsje: moandei noch kâld

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon en in kâlde snein mei in soad sinne, is it ek moandei noch wintersk. Fan tiisdei ôf wurdt it wer mylder.

Yn de nacht fan snein op moandei is it helder en sil it in pear graden frieze. Moandei skynt de sinne hast de hiele dei en leit de temperatuer om de nul graden hinne. De wyn komt út it easten of noardeasten en is matich oant frij krêftich. Dat makket it foar it gefoel noch in stik kâlder. Yn de nacht fan moandei op tiisdei leit de temperatuer om it friespunt.

Tiisdei is de loft meastentiids berûn. De wyn dy’t meast matich is komt út it súdeasten. It bliuwt drûch of sa goed as drûch. Oerdei wurdt it seis graden.

Nei tiisdei bliuwt de loft berûn en leit de temperatuer om de seis graden hinne. In protte rein wurdt net ferwachte.

Jan Brinksma