Waarpraatsje: lyts bytsje wintersk

DE JOUWER – Nei in tige rûge tongersdei en in rêstige freed sil it wykein oan de kâlde kant ferrinne. Yn de nachten kin it sels in bytsje frieze.

Yn de nacht fan freed op sneon kin der in inkelde bui falle, miskien wol mei winterske delslach. De temperatuer leit om it friespunt hinne. De wyn is meast matich en komt út it súdwesten. Sneon oerdei is de loft meastentiids berûn en falle der in oear winterske buien. Dochs is in glimp fan de sinne ek net útsletten. De wyn is matich en komt út it súdwesten, letter noardwest. It wurdt in graad as trije.

Yn de nacht fan sneon op snein kin it in graadsje frieze. Miskien falt der noch in winterske bui. Snein is de loft berûn en der kin op ’e nij in winterske bui falle. Miskien sjogge wy de sinne ek noch efkes. De wyn is matich en komt út it súdwesten. It wurdt fjouwer graden.

Nei it wykein wurdt it tige myld en falt der sa út en troch rein.

Warskôging

Yn de jûn, nacht en iere moarntiid kin it op guon plakken glêd wurde troch winterske delslach of befriezing fan wiete diken.

Jan Brinksma