Waarpraatsje: frij rêstich en myld

DE JOUWER – It mylde ‘winter’waar fan de lêste dagen hâldt foarearst oan.

Freed is de loft berûn en kin it dampich wêze. It is net hielendal wis oft it drûch bliuwt. De sinne sille we, sa goed as, net sjen. De súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt sân graden. Yn de nacht fan freed op sneon is der op ’e nij kâns op damp waar. De wyn is ek dan súdwest en swak oant matich. Mei twa graden leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Sneon kin it earst dampich wêze. In glimp fan de sinne is net útsletten. Yn ’e rin fan de dei nimt de bewolking ta en kin der wat rein of storein falle. De súdwestewyn is matich; by de kust lâns en boppe de Iselmar letter krêftich oant hurd.

Snein is de loft ek berûn en bliuwt it net hielendal drûch. De wyn komt út it westen en is matich oant krêftich. Mei njoggen graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Nei it wykein feroaret der net folle. It wurdt wol stadichoan in bytsje kâlder.

Jan Brinksma