Waarpraatsje: efkes kâlder

DE JOUWER – Nei in tal tige wite en bytiden rûge dagen, krije we no in pear drûge of sa goed as drûge dagen. Boppedat wurdt it wat kâlder, mar folslein wintersk waar sit der foarearst net yn.

Sneon is de loft berûn mar de sinne sil sa út en troch ek skine. De wyn is meast matich en earst fariabel. Letter wurdt de wyn noardeast. Yn de nacht fan freed op sneon leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt. Oerdei wurdt it om de fiif graden hinne. It bliuwt drûch of sa goed as drûch.

Snein wikselje in berûne loft en wat sinne inoar ôf. It bliuwt drûch. De wyn is matich en komt it it noardeasten. Yn de nacht fan sneon op snein leit de temperatuer krekt boppe nul. Oerdei wurdt it net folle waarmer as trije graden.

De kâns is grut dat it nei it wykein op ’e nij wat mylder wurdt. It bliuwt earst noch wol drûch.

Jan Brinksma