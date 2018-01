Utstalling ‘Ienkennich lânskip’ yn De Roos van Tudor

Wat driuwt in dichter? Wat besielet in fotograaf? Eppie Dam en Gijs Dragt stelden de fraach en seagen wat der oerbleau fan ynklonken lân. Sjoch sels mei en ûndergean Ienkennich lânskip – Fryslân keunstsinnich ferwurde en ferbylde – acht wike yn de galery en foar altyd te boek. Leau jim eigen eagen as se har ferwûnderje. Der giet in wrâld iepen yn de Roos van Tudor.

Fan 20 jannewaris oant en mei 3 maart is yn Galery De Roos van Tudor yn Ljouwert de útstalling Ienkennich lânskip te sjen. Tagelyk ferskynt de dichtbondel Ienkennich lânskip fan Eppie Dam mei foto’s fan Gijs Dragt. It boekwurk lit yn tachtich siden sjen hoe’t Dam en Dragt it Fryske lânskip observearje en belibje. De gedichten binne yn it Frysk skreaun en foarsjoen fan in oersetting yn it Nederlânsk. Der stean 41 fotobylden yn it boek. De bondel is makke foar Lân fan Taal, ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018.

Galery De Roos van Tudor

Iewâl 47-49

8911 GR Ljouwert

058 – 2161636

Iepen op tongersdeis en freeds fan 13.00 – 17.00 oere en sneons fan 11.00 – 17.00 oere.

Sjoch ek op: www.roosvantudor.nl.