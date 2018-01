“Ut fetsoen gjin Welsk prate” falt ferkeard

Lêzers fan ‘e Welske krante Daily Post binne der poerlilk om: de ynstruksje dy’t monteurs op in fleanfjild krige hawwe om “út fetsoen” gjin Welsk te praten falt hiel ferkeard. Mar leafst 79 persint fan ‘e minsken is fan betinken dat sa’n ynstruksje gjin foech jout.

Op ‘e lofthaven fan it Welske eilân Anglesey/Ynys Môn binne 470 minsken yn tsjinst fan ûnderhâldsbedriuw Babcock. In nije bazin die harren te witten dat hja wol Welsk prate mochten, mar allinne as der gjin minsken by wiene dy’t dy taal net ferstiene. “Ut fetsoen”, sa sei hja. Fierders ferwachte hja dat de meiwurkers “yn saaklike kontakten” ek it Ingelsk brûke soene.

Neffens de personielsôfdieling fan ‘e loftmacht hawwe meiwurkers harren beklage. De ynstruksje soe “fernederjend” wêze. Taalbewegingsorganisaasje Cymdeithas yr Iaith wiist derop dat de bazin yn striid mei de wet hannele hat. Wurdfierder Osian Rhys seit tsjin Wales Online: “Sûnt 2011 is it wetlik ferbean om twa minsken te ferbieden om Welsk mei-inoar te praten en sels om dat te besykjen. Wy sille de Welske taalkommissaris freegje om de saak te ûndersykjen. It is wichtich dat minsken witte dat se it wetlike rjocht hawwe om Welsk te praten.”