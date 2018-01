Unyk dûbeldkonsert Koartsweagen

Yn de Mariatsjerke fan Koartsweagen (De Gordyk) wurdt snein 4 febrewaris in konsert troch twa folkformaasjes jûn. It folktrio Jankwadraat + Henk komt út de omkriten fan ’e Gordyk en it folkduo Hansl komt út Ljouwert. Allegearre mei-inoar fiere se it alvejierrich jubileum fan it trio.

It tio Jankwadraat + Henk wurdt foarme troch Jan Frederiks, Henk Nijzing en Jan de Vries. De earste beide bespylje kornemusen (dat binne Frânske doedelsekken of lillepypkersbongen) en Ierse fluiten. Jan de Vries bespilet lûkharmoanika’s. Harren repertoire bestiet út fleurige en ek steatlike meldijen út Frankryk, Galisië, Italië, Skotlân en Skandinavië. It giet faak om histoaryske lieten en om dûnsmuzyk lykas mazurka’s, bourrees, polka’s en walsen.

Egbert Menger en Roelof Veldhuizen foarmje it duo Hansl. Beide sjonge se en de earste spilet ek gitaar. Se bringe tradysjonele Dútske en Jiddyske ‘folk’ en eigentiidske muzyk fan faak wat minder bekende mar orizjinele muzikanten: (maatskippij)krityske ‘Liedermacher’, dy’t harren opfettingen ta útdrukking bringe yn lieten dy’t gauris tsjin de tried yn binne. Dêrnjonken bringe de beide manlju ek in hiel oar sjenre: lieten oer weemoed, ûnwennigens en leafde.

De kombinaasje fan de beide folkgroepen makket dat fan in unike muzykfoarstelling praat wurde kin.

It konsert begjin om 15.00 oere. De tagong is fergees, mar der wurdt wol mei de pet omgien.

De Mariatsjerke leit oan De Leijen 29, justjes bûten De Gordyk.