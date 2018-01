Unike skinking foar Museum Belvédère

Folsleine rige foto’s fan Jan Schoonhoven troch Lothar Wolleh, te sjen oant en mei 28 jannewaris.

It nije jier begjint goed foar Museum Belvédère. Troch in skinking fan in partikuliere samler is it museum in prachtige searje foto’s riker. In seleksje is no te sjen yn de westfleugel.

De Dútske fotograaf Lothar Wolleh (1930-1979) is bekend wurden mei syn markante portretten fan keunstners, wêrûnder Joseph Beuys, René Magritte, Gerhard Richter en Christo. Oan ’e ein fan de jierren sechtich fan de foarige ieu fotografearre er de Nederlânske Nul-keunstner Jan Schoonhoven (1914-1994), dy’t rekkene wurdt ta ien fan de grutte masters fan de minimalistyske keunst.

Dat resultearre yn in ymponearjende rige fan 29 fjouwerkante swart-wytfoto’s, yn sulversjelatineprint. De searje omfettet net allinnich portretfoto’s, mar ek bylden fan de keunstner oan it wurk en sfearbylden út syn atelier. Yn Nederlân wie mar ien folsleine searje te finen. Dy wie yn in partikuliere kolleksje fan in sameler en is no dus oan it museum skonken. Om dat heuchlike feit krêft by te setten, wurdt no in seleksje toand yn Museum Belvédère. De foto’s binne yn it goede selskip fan in tal orizjinele wurken fan Schoonhoven. No te sjen oant en mei 28 jannewaris.

Iepeningstiden Museum Belvédère: tiisdeis o/m sneins 11.00-17.00 oere

Adres: Oranje Nassauleane 12, 8448 MT Hearrenfean-Oranjewâld

www.museumbelvedere.nl | info@museumbelvedere.nl