Tydskrift ‘Aan de Haak’ presintearret earste ‘Crochet Along’

Tongersdei 8 febrewaris 2018 set tydskrift Aan de Haak útein mei syn earste ‘Crochet Along’ (CAL). By in CAL wurkje in hiel soad minsken tagelyk oan itselde haakprojekt. Dy krije wykliks, op in fêst stuit, in part fan it patroan. Fyftjin wike lang ferskynt der alle tongersdeitejûns in ôflevering online op it YouTube-kanaal fan Aan de Haak. Leafhawwers krije wykliks in update fia it nijsbrief, dêr’t neist de ynstruksjefideo ek it útskreaune patroan yn stiet. Yn de fysike útjefte fan Aan de Haak komme dêrneist twa eksklusive bonustapassings foar de tekken.

“Ut ûndersyk docht bliken dat lêzers mei-inoar in haakprojekt meitsje wolle út namme fan Aan de Haak. Sa ûntstiet der in krúsmediale ko-kreaasje yn print en op ynternet”, seit Ashja Bosboom, útjouwer fan Aan de Haak. “It resultaat is dat wy mei ûntwerpster Hera Lecluse in prachtige, noflike wentekken as CAL ûntwurpen ha mei de tapaslike namme ‘Homey Comfort’. De tekken is makke fan it jern ‘Durable Cosy’ en ‘Durable Cosy Fine’ en ferskynt yn twa kleurstellings: ‘Indigo Meets Rose’ en ‘Curry Up’. De jernpakketten binne inkeld te krijen fia de webshop www.hobbyou.nl/homeycomfort. Oanfoljende ynformaasje oer Aan de Haak CAL stiet op www.aandehaak.nl/homeycomfort.