Twatalige berne-opfang yn Burgum sertifisearre

Woansdei 24 jannewaris krige de berne-opfang oan de Bulthússingel yn Burgum de boargemaster fan Tytsjerksteradiel, Jeroen Gebben, op besite. Yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen kaam dy om it boek Ssst! De tijger slaapt foar te lêzen. Hy makke fan de gelegenheid gebrûk om oan de liedsters dêr it sertifikaat ‘bernesintrum foar meartalige ûntwikkeling’ út te rikken. Sûnt in pear jier is it belied derop rjochte om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.

Kinderopvang Burgum is in partikuliere ynstelling foar berne-, pjutte- en bûtenskoalske opfang. Doe’t it wurkjen mei in twatalich belied yntrodusearre waard, wie de lokaasje sa’n jier oan de gong. It berne-oantal is mei de jierren behoarlik groeid en it oantal pedagogysk meiwurkers ek. Guon fan harren prate Frysk en guon Nederlânsk en hâlde dêroan fêst. Dêrtroch is der omtinken foar beide talen by de aktiviteiten lykas sjongen en foarlêzen. Der wurdt wurke mei de praatpoppen Puk en Tomke. Puk praat Nederlânsk en Tomke fansels Frysk. Troch beide talen dúdlik faninoar te skieden, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden.

De fisitaasjekommisje fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang wie goed te sprekken oer de wize dêr’t Kinderopvang Burgum mei de twatalichheid omgiet, dat it sertifisearringstrajekt dat troch dat sintrum begelaat waard, kin no as ôfrûne beskôge wurde. By it SFBO binne goed 210 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes oansletten.