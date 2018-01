By útjouwerij Elikser ferskynde Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants, twa smaaklike en bejubele ferhalen út ‘e 18e iuw, bewurke yn hjoeddeisk Frysk troch Eric Hoekstra.

Oer it boek

Waatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer simpele harry’s. Se sûpe, se frette en se tjirgje har en dochs bedoele se it net ferkeard. Bejubele yn ’e 18e iuw, ôfkreake yn ’e 19e iuw. Wat fine jo derfan, yn ’e 21e iuw?

It Libben fan Aagtje IJsbrants is in humoristysk ferhaal oer pratende pronkjende froulju. It lit sjen hoe’t Aagtje harsels foar de gek hâldt en it jout in prachtich byld fan it libben op it plattelân foar de yndustriële revolúsje.

Oer de auteur

Eric Hoekstra beskriuwt himsels as tinker en dichter. Yn 2007 bivakkearre hy in wike yn in tonne foar in boekhannel by gelegenheid fan de Maand van de Filosofie, yn it spoar fan de âlde Grykse filosoof Diogenes de Synikus. Fierder sette er wurk fan de filosoof Friedrich Nietzsche oer yn it Frysk, dêr’t er de Obe Postmapriis foar krige. Yn syn hoedanichheid fan taalkundige ûndersiket er ûnder mear ferbale manipulaasje yn nijs- en aktualiteiterubriken. Nêst syn taalkundich en letterkundich wurk skriuwt er kollums foar de populêre nijsside liwwadders.nl. Hoekstra slagget yn it goed beärgumentearjen fan orizjinele stânpunten. Yn 2012 ferskynde fan syn hân in Nederlânske en in Fryske oersetting (yn ien bân) fan de Bhagavad Gita. Yn 2014 ferskynde Midfrysk Goud, in wertaling fan Midfrysk wurk.

Wertaler: Eric Hoekstra

Tal siden: 162

ISBN: 978-94-6365-012-0

Priis: €16,00