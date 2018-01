Twa miljoen foar nije bestimming leechsteande gebouwen

Der is twa miljoen euro beskikber om fertutearze of leechsteande gebouwen in nije bestimming te jaan of te slopen. Mei dy regeling wol de provinsje Fryslân de wen- en leefomjouwing yn Fryske doarpen en stêden ferbetterje. Belangstellenden kinne fan 5 febrewaris 2018 ôf subsydzje oanfreegje. De nije-bestimmingsregeling slút 28 desimber 2018 of op it stuit dat it subsydzjeplafond berikt is.

Ferbreding eardere nije-bestimmingsregeling

De regeling is breder as de eardere nije-bestimmingsregeling. Earder stimulearre de Provinsje allinne nije bestimming fan net-wenhuzen nei op syn minst trije wenten yn de hiersektor. De ferbrede regeling makket it mooglik om in oare funksje as wenjen oan in gebou te jaan. Ofhinklik fan de situaasje kin sels sloop oan te rieden wêze. Binnen de ferbrede regeling is it mooglik om dêr subsydzje foar te krijen. Deputearre Klaas Kielstra: “De merk en de mienskip freegje om in konkrete oanpak. Mei dizze regeling komme wy harren dêrmei yn ‘e mjitte. Neist bewenners kinne ek pleatslike boubedriuwen profitearje.“

Prestaasjesubsydzje

Der wurdt mei in prestaasjesubsydzje wurke. Dêrby binne gjin spesifike subsidiabele kosteposten. Der wurdt subsydzje foar it realisearjen fan in nije bestimming of sloop ferliend. It mûndersprinsipe wurdt dêrby brûkt. Dat betsjut: dy’t it earst oan ’e mûne komt, mealt earst. De ûnderfiningen dy’t mei de ferbrede nije-bestimmingsregeling opdien wurde, wurde by it foarmjaan fan it Transysjefûns Leefber Fysyk Fermidden yn 2018 brûkt.

Mear ynformaasje: www.fryslan.frl/herbestemmingsregeling