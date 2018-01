Trump makket ‘winners’ fan syn nepnijsferkiezing bekend

Presidint Trump hat de ‘winners’ bekendmakke fan de ‘Fake News Awards’ dy’t er yn it libben roppen hat – de prizen foar sabeare nijs. Under oare The New York Times, The Washington Post, Time, ABC News en CNN brochten neffens de presidint sabeare nijs, stiet op de webside fan de Republikeinske partij. De side wie in hoart ûnberikber nei’t de útslach publisearre wie.

As earste op de list fan alve stiet Nobelpriiswinner en New York Times-kollumnist Paul Krugsman, dy’t nei de ferkiezing fan Trump foarsei dat de ekonomy in knoei krije soe. Ynstee dêrfan gong it better mei de merken, merkt Trump op.

De presidint keas ek in ferhaal fan it wykblêd Time, oer in buste fan Martin Luther King dy’t er út de Oval Office helle hawwe soe. It byldsje bliek efter in doar set, wêrtroch’t de ferslachjouwer it oer de holle seach.

“Last but not least” neamt Trump de gearspanning mei Ruslân, yn kapitalen. “Dat is miskien wol it grutste rêd dat it Amerikaanske folk foar eagen draaid wurdt. DER IS GJIN GEARSPANNING!”

Rektifikaasjes

Hoewol’t Trump geregeld de term sabeare nijs brûkt foar berjochten dy’t him net oanstean, selektearre er yn dit gefal foaral berjochten dêr’t sjoernalisten ek echt de mist yn giene. Sa rektifisearre CNN in berjocht oer de bannen fan Trump-wurdfierder Scaramucci mei Ruslân en tikke ABC in eigen ferslachjouwer op ’e fingers foar opmerkings dat Trump âld-adviseur Michael Flynn opdracht jûn hie kontakt te lizzen mei Ruslân.

Trump konkludearret dat de parse tsjin him is: “Njoggentich persint fan de berjochtjouwing wie negatyf of sabeare nijs”, mient de presidint. De presidint twittere dat er nettsjinsteande wat er “tige korrupte en ûnearlike berjochtjouwing” neamt, der ek ferslachjouwers binne foar wa’t Trump respekt hat. Wa, dat liet er yn ’e midden.