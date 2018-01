Trump ‘absolút’ ree ta telefoanpetear mei Kim Jong-un

De Amerikaanske presidint Trump is “absolút” ree om in telefoanpetear te fieren mei de Noard-Koreaanske lieder Kim Jong-un. Trump antwurde dat op fragen fan sjoernalisten yn Camp David. “Fansels, ik leau altyd yn praten. Absolút, ik soe dat seker dwaan. Ik soe der gjin probleem mei hawwe, wis net.” Trump sei mei klam dat it syn fertsjinste is dat Noard- en Súd-Korea takom wike wer diplomatyk oerlis ha sille.

Foar it earst sûnt jierren is der fia de hotline op de grins wer kontakt tusken beide lannen en moetsje delegaasjes út de twa lannen inoar yn in spesjaal dêrfoar ynrjochte doarp. Noard-Korea wol meidwaan oan de Olympyske Spullen, dy’t takom moanne yn it suden holden wurde. De takomstige relaasje tusken de lannen sil ek hoeden oankaarte wurde. “No prate se oer de Spullen”, sei Trump, mar neffens him hoecht it dêr net by te bliuwen. “It is in begjin, it is in wichtich begjin.” As de petearen resultaat ha, is dat in seine foar de minskheid, sei Trump.

It oerlis tusken Noard- en Súd-Korea is in ljochtpuntsje nei in protte moannen fan Noard-Koreaanske nukleêre kearnproeven en rakettesten en drigeminten oer en wer oer nukleêre oanfallen tusken Kim Jong-un en Trump. Presidint Trump koe it net litte om de sjoernalisten te fertellen dat it him noch hieltyd mienens is. “Kim wit dat ik net mar wat oanrommelje. Ik rommelje net wat oan, net iens in lyts bytsje. Net iens ien persint. Hy begrypt dat.”