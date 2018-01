Trije Alvestêdehelden yn ‘Andere Tijden Sport’

Andere Tijden Sport (NOS/NTR) set snein útein mei in nije rige yn fiif dielen. De earste ôflevering hat de titel: Drie Elfstedenhelden: met Reinier en Henk naar Evert in Canada.

Reinier Paping, Evert van Benthem en Henk Angenent. Yn de Nederlânske sportskiednis nimme sy in unyk plak yn. Hja wûnen ommers de meast ta de ferbylding sprekkende sportwedstriid dy’t men yn Nederlân winne kin: de Alvestêdetocht. Van Benthem wûn him sels twa kear: yn 1985 en 1986.

Om de jierlikse kloft fans te ûntflechtsjen emigrearret Evert van Benthem mei syn húshâlding yn 1999 nei Kanada. Dêr wurdt de reedrydheld wer de boer dy’t er wêze wol. Reinier Paping, de glorieuze winner fan de Barbaarske Alvestêdetocht fan 1963, is ûnderwilens 86. Andere Tijden Sport heart fan him dat er graach nochris Evert van Benthem, yn 1985 nei 22 lange jierren syn opfolger as winner fan de Alvestêdetocht, yn Kanada opsykje wolle soe. Henk Angenent, yn 1997 winner fan de foarearst lêste Tocht der Tochten, fielt dêr ek wol wat foar.

Sa sein, sa dien. Andere Tijden Sport giet mei Paping en Angenent op besite by Van Benthem yn Kanada. It wurdt in memorabele moeting fan trije Alvestêdehelden yn in wintersk lânskip.

Utstjoering: snein 7 jannewaris, 22.15 oere, NPO 1

Presintaasje: Tom Egbers.