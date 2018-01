Tongersdei betinkingstocht foar Remon Bruinsma

Fia Facebook wurde minsken útnoege om tongersdeitejûn 4 jannewaris mei te rinnen yn in respektfolle tocht om de ferstoarne Remon Bruinsma te betinken. Minsken sammelje om 19.00 oere by de Waach yn Ljouwert. Dêrwei wurdt Remons lêste kuiertocht rûn. By de Prinsetún wurde blomkes yn it wetter litten. Minsken meie in stoarmkearske meinimme foar ûnderweis. De tocht wurdt yn oerlis mei de famylje organisearre.

Der wurde ek minsken socht om de groep kuierders te begelieden en it ferkear te regeljen. Eventueel kinne der feilichheidsjaskes regele wurde. Frijwilligers kinne kontakt opnimme mei Angelique Runhart. Sjoch har oprop op Facebook.

Remon Bruinsma’s lichem waard op nijjiersdei fûn yn it wetter fan de Noardersingel by de Prinsetún. Hy waard al in moanne mist nei in jûn stappen yn Ljouwert. Tongersdei wurdt syn lichem ûndersocht troch it Nederlânsk Forinsysk Ynstitút (NFI). Syn famylje sit noch mei in protte fragen oer wat der yn de nacht fan syn ferdwining krekt bard is.

Op Mensenlinq stiet in kondoleânseregister dat al troch in protte minsken tekene is.