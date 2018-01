Tiisdei 2 jannewaris is Iepenbierheidsdei

Hjoed, tiisdei is it wer Iepenbierheidsdei. It Nasjonaal Argyf, Tresoar en ferskate oare provinsjale en gemeente-argiven freegje oandacht foar de dossiers en dokuminten dy’t op 1 jannewaris 2018 iepenbier wurden binne. Om’t iepenbierheidsbeheiningen faak fêstlein wurde foar 75 of fyftich jier, giet it benammen om stikken út de jierren 1942 en 1967. Elkenien dy’t dêr belangstelling foar hat, kin dy stikken op de stúdzjeseal fan Tresoar rieplachtsje. Boppedat bringt Tresoar de kommende wiken op syn Facebookside in pear fan dy nije stikken foar it fuotljocht.

Iepenbierheidsdei is yn it libben roppen om oandacht te freegjen foar it belang fan argiven en fan iepenbierens. It grutste part fan de oerheidsargiven yn de Tresoarkolleksje is iepenbier, mar foar spesifike dossiers jilde beheiningen. Meastal bart dat om’t de stikken privacygefoelige ynformaasje befetsje – tink bygelyks oan de dossiers fan de rjochtbanken en it gerjochtshôf. Foar partikuliere argiven jilde yn guon gefallen ek iepenbierheidsbeheiningen, bygelyks fanwegen beskerming fan de privacy of fanwegen bedriuwsbelang. As der in beheining steld is oan de iepenbierens fan in argyfstik, kin it allinnich ynsjoen wurde as der oan spesifike betingsten foldien wurdt.

Mei yngong fan 1 jannewaris 2018 binne de beheiningen fan in grut part fan dy argyfstikken ferfallen. Tresoar hat in oersjoch makke fan de dossiers en dokuminten dy’t fan 1 jannewaris 2018 ôf iepenbier binne. Dy notuleboeken, dossiers, brieven en kasboeken binne fan tiisdei 2 jannewaris ôf foar eltsenien yn te sjen op de stúdzjeseal fan Tresoar.

List fan stikken dy’t iepenbier wurde.

Boarne: Tresoar