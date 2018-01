Teksten op gebouwen yn Ljouwert

Op gebouwen yn de binnenstêd fan Ljouwert komme foar it iepeningswykein fan Kulturele Haadstêd Ljouwert – Fryslân (LF2018) teksten te stean. De tekstwurken meitsje op in boartlike en byldzjende wize taal sichtber. Se binne ûnderdiel fan it projekt Sichtberens. Dat lit bewenners en besikers fan de stêd de Fryske taal en meartalichheid sjen.

Yn de rin fan 2018 komme der mear tekstwurken op huzen yn de binnenstêd. Op plakken dy‘t beskiedend binne foar de betsjutting fan de koarte sinnen. It Liwwadders komt oan bar. Keunstner Marten Winters en ûntwerper Aad van Altena binne de betinkers fan it konsept. Mei it team fan Lân fan Taal fûnen se gaadlike lokaasjes. “Wy wolle taal ta libben bringe mei ienfâldige en rake teksten, dy’t wat tafoegje oan de iepenbiere romte.”

Fernijend en ynspirearjend

Mei it projekt Sichtberens wol de Provinsje de posysje fan it Frysk yn de iepenbiere romte fersterkje, yn ’e mande mei de gemeente Ljouwert. Deputearre Sietske Poepjes: “Mei dit projekt meitsje wy it Frysk en meartaligens op in fernijende en ynspirearjende wize sichtber yn de iepenbiere romte. Wy hoopje dat dizze foarbylden yn Ljouwert in ynspiraasje binne foar oare gemeenten in Fryslân.”

Mear ynformaasje oer it projekt is te finen op de webside: www.sichtberens.frl