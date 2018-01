Tekener fan ‘Flippie Flink’ ferstoarn

De Amerikaanske striptekener Mort Walker (94) is ferstoarn. Walker is foaral bekend as geastlik heit fan de loaie soldaat Flippie Flink (Beetle Bailey). Oarlochsfeteraan Walker betocht Flippie Flink yn de jierren fyftich. Earst spile de soldaat in rol yn in oare strip, mar letter besleat Walker om Flippie syn eigen searje te jaan. De striprige rint noch hieltyd, al tekene Walker de lêste jierren net alles sels.

Walker sei dat it súkses fan Flippie Flink te tankjen wie oan syn lak oan autoriteit. “De measte minsken binne tsjin autoriteit. Flippie gie altyd tsjin syn mearderen yn. Ik tink dat in protte minsken har dêryn ynlibje koene”, fertelde er yn in fraachpetear yn 2000. De strips fan Flippie Flink binne wrâldwiid yn mear as 1800 kranten ferskynd. Yn Nederlân stiene se jierrenlang yn it tydskrift Pep. Tsjintwurdich binne se te finen yn de Eppo. Walker makke ek de strip De Familie Achterop, tegearre mei tekener Dik Browne. De strip stie jierrenlang op it wykblêd Margriet.