Tanker fart tsjin ferlitten boareilân op Noardsee

Op de Noardsee is in tanker mei gemikaliën tsjin in boareilân fearn. Neffens de Kustwacht is der flinke skea oan de boech fan it skip en oan it produksjeplatfoarm, dat net-bemanne en net mear yn gebrûk is.

Der lekt neat yn see, berjochtet de Kustwacht op basis fan in earste ynspeksje. It ûngelok barde om 19.15 oere, likernôch 25 kilometer bewesten Julianadoarp. Net ien rekke ferwûne. It skip, de Elsa Essberger, wie ûnderweis fan Antwerpen nei Malmö yn Sweden.